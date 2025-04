Milano: pm, ‘Gatti aiuta Fagioli a pagare debiti’ in gioielleria per scommesse illecite

11 Aprile 2025

Milano, 11 apr (Adnkronos) – Prima si vedevano concedere credito dagli organizzatori delle scommesse illegali, poi quando il debito diventava a più zeri, i calciatori venivano indirizzati alla gioielleria ‘Elysium’ di Milano e qui avveniva l’illecito al centro dell’inchiesta della Procura meneghina. In apparenza i giocatori di Serie A, già coinvolti in un’indagine della Guardia di finanza di Torino, pagavano con bonifici perfettamente tracciabili l’acquisto di Rolex o altri orologi di lusso, che però restavano in negozio nella disponibilità degli organizzatori, mentre i giocatori uscivano solo con la fattura emessa a fronte dell’acquisto simulato.

Per questa intesa tra organizzatori delle scommesse illegali e titolari dell’oreficeria, la Guardia di finanza della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano ha eseguito il sequestro di un milione e mezzo di euro – disposto dalla giudice Lidia Castellucci – nei confronti del negozio di orologi con sedi in via Pergolesi e viale Marche. “Simulando la vendita da parte della gioielleria Elysium di orologi o preziosi, talvolta a fronte della formale emissione di fatture, ricevevano sui conti correnti i bonifici bancari a copertura dei debiti contratti dai giocatori” e in particolare, nell’elenco messo agli atti, emerge tra gli altri che Nicolò Fagioli (oggi alla Fiorentina) ha bonificato complessivamente 693.614 euro, Sandro Tonali (oggi al Newcastle) 57.499 euro e il milanista Alessandro Florenzi 155.000 euro.

Tra i nomi di chi ha rapporti con la gioielleria compaiono anche persone non indagate. Ad esempio, l’indagine ha accertato che il centrocampista Fagioli “per far fronte al pagamento dei debiti di gioco, si sia avvalso, oltre che delle proprie disponibilità, di prestiti in denaro concessi da altri”, tra cui Federico Gatti, difensore della Juventus e suo ex compagno di squadra, il quale ha bonificato 40mila euro.