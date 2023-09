Milano: pm indagavano su Ruffino per ipotesi di aggiotaggio su Sif

Settembre 25, 2023

Milano, 25 set. (Adnkronos) – La procura di Milano indagava su Luca Ruffino per una serie di operazioni sospette su Sif, il colosso delle amministrazioni condominiali. Un’ipotesi di aggiotaggio derivante da una segnalazione contenuta in una sos di Banca d’Italia e finita sul tavolo della procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, a capo dei reati contro la pubblica amministrazione, prima che l’imprenditore si togliesse la vita lo scorso 5 agosto. Lo riporta il sito de ‘La Stampa’.

Secondo quanto ricostruito dalle segnalazioni di operazioni sospette, Ruffino “avrebbe acquistato e venduto volumi di azioni della società senza segnalarlo a Consob. Operazioni che potrebbero aver contribuito a gonfiare il valore del titolo. Superando anche in questo caso, come in Visibilia, la soglia di rilevanza senza alcuna comunicazione al mercato”.

Gli accertamenti sul presunto aggiotaggio che si concentrano su Ruffino e Sif sono stati affidati al Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf. Il fascicolo – non è chiaro se Ruffino fosse a conoscenza di queste indagini – è destinato all’archiviazione per morte del presunto reo.