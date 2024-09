Milano: pm, ‘qualcuno potrebbe aver aiutato Beretta ad alterare scena omicidio’

5 Settembre 2024

Milano, 5 set. (Adnkronos) – “Non si può escludere” che delle persone, che si sono immediatamente avvicinate alla macchina in cui c’era il corpo senza vita di Antonio Bellocco, “possano aver agevolato Beretta nel tentativo di eludere le indagini alterando o modificando la scena del delitto”. E’ uno dei passaggi del decreto di fermo per omicidio firmato dai pm di Milano Paolo Storari e Sara Ombra nei confronti del capo ultrà dell’Inter Andrea Beretta, già sottoposto a sorveglianza speciale, e accusato del delitto del 36enne rampollo della cosca di Rosarno.

E’ all’interno dell’abitacolo della Smart della vittima – dopo che i due si sono incontrati in una palestra a Cernusco sul Naviglio – che avviene l’omicidio. Beretta, rimasto ferito a una gamba e sentito ieri sera in ospedale dai magistrati, ha ammesso di girare armato perché teme per la sua vita – deve rispondere anche di porto illegale di arma da fuoco – e che quando è stato disarmato, ha tirato fuori il coltello a serramanico e ha colpito il compagno di curva alcune volte. Le immagini delle telecamere, si riporta nel decreto, evidenziano come Beretta, dopo essere sceso dall’auto “faccia rientro, almeno una volta, all’interno dell’abitacolo, probabilmente infierendo ancora, con il coltello, nei confronti del Bellocco”.

Per i pm “la gravità del fatto, i cui contorni e movente devono essere ancora chiariti, i numerosi contatti che Beretta vanta con esponenti del tifo organizzato, contatti che potrebbero garantirgli una sicura e duratura latitanza, il ruolo apicale ricoperto dall indagato in vari contesti delinquenziali come attestato dalle condanne per stupefacenti, sono tutti elementi che corroborano un serio pericolo di fuga”. Il fermo dovrà ora essere convalidato dal gip.