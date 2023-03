Milano: presentato programma 2023 di Bam, ‘cultura nel cuore verde di Porta Nuova’

Marzo 17, 2023

Milano, 17 mar. (Adnkronos) – Fondazione Riccardo Catella inaugura il quinto anno del progetto Bam-Biblioteca degli Alberi Milano, con l’apertura di una nuova stagione culturale. Cuore verde di Porta Nuova, quartiere simbolo di innovazione e sostenibilità della città e primo al mondo ad aver ottenuto la doppia certificazione Leed e Well for Community, Bam conferma la sua vocazione inclusiva nel fare cultura e la sua capacità di ridefinire gli spazi attraverso un nuovo approccio nel fare community.

“Condivisione, responsabilità e partecipazione sono i principi che guidano la visione strategica e la missione di Fondazione Riccardo Catella -spiega Kelly Russell Catella, direttore generale della Fondazione Riccardo Catella-: promuovere la cultura della sostenibilità nello sviluppo del territorio per contribuire a costruire insieme una città più bella, inclusiva, vivace, sicura e verde. Con questo stesso approccio affrontiamo ogni giorno l’ambiziosa sfida del progetto Bam-Biblioteca degli Alberi Milano pensato per migliorare la vivibilità delle persone in città e offrire straordinarie esperienze culturali nel verde urbano”.

“Apriamo questo quinto anno con emozione e consapevolezza -aggiunge Francesca Colombo, direttore generale culturale Bam-Fondazione Riccardo Catella-: Bam è stata capace di trasformarsi da scommessa a punto di riferimento sullo sviluppo sociale del territorio grazie al potere di impatto penetrante della cultura. La Biblioteca degli Alberi è per sua natura multiforme e quindi un luogo unico e inclusivo: un giorno è chapiteau circense e subito dopo si trasforma in agorà di attualità e luogo di dialogo, la mattina è un grande laboratorio botanico a cielo aperto e palestra di esperienze culturali per i bambini, e la sera teatro di concerti, arena teatrale, luogo di inaspettata meraviglia. La quinta stagione di Bam, con i suoi 264 momenti, è frutto di una cura costante, non solo dell’offerta culturale e della valorizzazione implementazione della biodiversità del parco, ma anche delle relazioni costruite in questi anni coinvolgendo istituzioni, aziende e partner in una co-progettazione di esperienze di contemporaneità e di benessere per i cittadini in un luogo pubblico”.

La programmazione 2023, ideata e diretta da Francesca Colombo, prevede 264 momenti culturali ispirati al binomio natura/cultura concepiti con format innovativi a cadenza quasi quotidiana, che rendono il parco un teatro a cielo aperto, un luogo di confronto sui grandi temi della contemporaneità e un palcoscenico per le giovani generazioni e conferma la validità del modello innovativo di Bam, che unisce il patrimonio botanico a una ricca proposta culturale ormai internazionalmente riconosciuta e in grado di attivare un’ampia comunità, promuovendone l’integrazione anche oltre i confini del quartiere. Attraverso il linguaggio universale della cultura, Bam si apre sempre di più alla città in termini di accessibilità degli eventi e di contaminazione tra generi, per arrivare a coinvolgere una platea di persone sempre più ampia ed eterogenea.

A dare il via a una stagione ricca di eventi ‘site specific’, come sempre gratuiti e aperti a tutti, sarà come da tradizione il primo dei Bam Season Day, le giornate dedicate alla celebrazione dell’alternanza delle stagioni che ricorrono a cavallo degli equinozi di primavera e di autunno e dei solstizi d’estate e d’inverno. Il primo appuntamento è ‘Arriva la Primavera!’, che domenica prossima, 19 marzo, celebra la rinascita della natura con il linguaggio performativo della danza, attraverso un ricco palinsesto con 12 attività da mattina a sera, tra performance interattive e partecipate, workshop botanici, giochi fuori scala diffusi per il parco e spettacoli con protagonisti del mondo teatrale e coreografico internazionale, tra cui Stalker Teatro, il gruppo di giovani artisti AzioniFuoriPosto con il supporto di Shareradio e la compagnia teatrale Liberi di… Physical Theatre che propone lo spettacolo ‘Creature’, che Bam ha commissionato per la Festa di Primavera.

Sono previsti, inoltre, due momenti letterari per celebrare l’anno dedicato a Italo Calvino con un dialogo dedicato a visioni sostenibili tra mobilità e cultura e per anticipare la Giornata Mondiale della Poesia in collaborazione con BookCity Milano con letture di Nicola Gardini e Vivian Lamarque. La giornata è resa possibile grazie al contributo del MiC – Ministero della Cultura e di Fondazione Cariplo e al sostegno del Partner Eni.