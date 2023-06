Milano Pride: Bocci (Pd), ‘Regione Lombardia insofferente a diritti comunità Lgbtqia+’

Giugno 6, 2023

Milano, 6 giu. (Adnkronos) – “La destra alla fine fa la destra, anche se racconta a parole una storia diversa. La storia di questa Regione è una storia di disinteresse e di insofferenza rispetto ai diritti della comunità lgbtqia+, di misure negate e di rivendicazione continua di una idea di società che divide e discrimina”. Così la consigliera del Pd in Regione Lombardia, Paola Bocci, commenta la bocciatura, oggi in Consiglio regionale, della mozione proposta dal Patto civico e sostenuta dal Pd e dal centrosinistra che chiedeva la partecipazione ufficiale di Regione Lombardia al Milano Pride 2023.

“Negare il sostegno perché si interpreta il Pride come semplice ostentazione, può essere un alibi pericoloso -avverte Bocci-. Il Pride esprime e rivendica quello che alla società risulta scomodo, è sinonimo di libertà ed è anche grazie a queste manifestazioni che i diritti sono stati tutelati, perché i diritti civili non possono essere confinati alla vita privata nel chiuso di una stanza, la vita affettiva ha bisogno di essere riconosciuta a livello sociale e politico”. Del resto “riconoscere questo diritto è per noi fondamentale e per questo avremmo voluto che anche Regione Lombardia fosse formalmente presente al Pride. Non sarà così. Ed è una scelta miope e retriva”.