Milano Pride: Pizzighini (M5s), ‘In Lombardia maggioranza ha rinnegato sé stessa’

Giugno 6, 2023

Milano, 6 giu. (Adnkronos) – “Sono allibita per le parole ostili che oggi sono circolate in Consiglio regionale della Lombardia da parte della maggioranza. La discriminazione è palpabile quindi nessuna fascia istituzionale parteciperà al Pride 2023, questa maggioranza è riuscita, incredibilmente, a rinnegare l’atto dello scorso anno. E allora, a questo punto, meglio che quella fascia rimanga nel cassetto”. Così la consigliera del M5s in Regione Lombardia, Paola Pizzighini, commenta la bocciatura, oggi in Consiglio regionale, della mozione proposta dal Patto civico e sostenuta dal Pd e dal centrosinistra che chiedeva la partecipazione ufficiale di Regione Lombardia al Milano Pride 2023.

Per la consigliera pentastellata “rimane da capire chi ha sbagliato; la passata Giunta o questa che ha la stessa faccia e la stessa medaglia? Dopo 50 anni dalla nascita dei Movimenti Lgbtq+, in Lombardia bisogna lottare per avere rispetto e accettazione sociale. Lotteremo per una società equa ed inclusiva, perché la difesa dei diritti, a partire da quelli di genere, vengano insegnati nelle scuole per la costruzione di una nuova società libera e giusta. Discriminare è l’esatto contrario di educare al rispetto. Piangiamo il femminicidio e non capiamo che questo è causato proprio dalla discriminazione di genere, oltre dalla povertà intellettuale”.