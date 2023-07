Milano: procura valuta richiesta a Senato per acquisire telefono figlio La Russa

Luglio 14, 2023

Milano, 14 lug. (Adnkronos) – La procura di Milano valuta una richiesta alla Giunta per l’autorizzazione a procedere del Senato per poter sequestrare il cellulare di Leonardo Apache La Russa, la cui sim telefonica è intestata al padre Ignazio, presidente del Senato. La possibile richiesta è motivata dalla necessità di effettuare accertamenti sul telefono del 21enne indagato per violenza sessuale. Prima di questo passo c’è la possibilità che il giovane possa consegnare autonomamente il suo cellulare agli investigatori.