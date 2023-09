Milano: prove aperte alla Scala, Orozco-Estrada e Filarmonica per progetto benefico

Settembre 30, 2023

Milano, 30 set. (Adnkronos) – Domani, 1 ottobre, alle 10.30, terzo appuntamento della dodicesima edizione di ‘Prove aperte della Filarmonica della Scala’, a favore dell’Associazione Francesco Realmonte Onlus, Ambrogino d’oro nel 2020. I fondi raccolti sosterranno il progetto ‘Skilla-Mi! Digital skills e inclusione lavorativa per migranti’ dell’associazione, rivolto a un gruppo di giovani titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo a cui sarà offerto un corso orientato all’acquisizione di skill digitali e al consolidamento della lingua italiana. Obiettivo sarà favorire l’integrazione economica, sociale e lavorativa attraverso incontri che vedranno coinvolti un consulente dell’orientamento al lavoro e la psicologa dell’associazione.

Il ciclo benefico, focalizzato quest’anno sul contrasto alla povertà educativa, permette al pubblico di assistere da tempo alle prove di grandi concerti presso il Teatro alla Scala a prezzi contenuti, con l’obiettivo di sostenere importanti progetti di solidarietà sul territorio milanese. Una preziosa sinergia tra istituzioni pubbliche e private, società civile e associazioni cittadine che, in undici edizioni, ha permesso di devolvere oltre 1.350.000 euro al terzo settore. Questo grazie alla generosa partecipazione dei musicisti dell’orchestra, dei direttori e dei solisti; alla cooperazione tra il Teatro alla Scala, il Comune di Milano, il Main Partner UniCredit; alla collaborazione con Esselunga e al supporto di UniCredit Foundation, che sostiene l’iniziativa partecipando all’identificazione dell’area di intervento e alla valutazione dei progetti presentati dalle organizzazioni non profit, contribuendo al sostegno dei costi organizzativi.

Sul podio del Teatro alla Scala, per questa Prova, Andrés Orozco-Estrada, con la partecipazione del soprano Christiane Karg, dirigerà l’orchestra nell’esecuzione di un programma totalmente dedicato a Berlioz: Le Carnaval romain op. 9, Les nuits d’été raccolta di sei melodie per voce e orchestra op. 7 e Symphonie fantastique op. 14. Inoltre, grazie alla nuova iniziativa ‘Giro di Prova’, i musicisti della Filarmonica della Scala incontrano nei quartieri di Milano i giovani destinatari dei progetti delle associazioni beneficiarie, offrendo loro la possibilità di avvicinarsi alla grande musica e partecipare con più consapevolezza al concerto in Teatro.