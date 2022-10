Milano: Psi Metropolitano, ‘contrari ad Area B, scelta va a discapito della sostenibilità sociale’

Ottobre 21, 2022

Milano, 21 ott. (Adnkronos) – “Il Partito socialista italiano metropolitano di Milano ribadisce la propria contrarietà alla decisione assunta dal sindaco Giuseppe Sala e dalla sua Giunta su Area B, riguardante il divieto di accesso dal primo di ottobre 2022 alla prima fascia di Milano, per le tutte le auto delle tipologie contenute nella delibera”. Cosi, in una nota, il Psi milanese, che spiega: “In un contesto storico ed economico drammatico che vede aumentare la povertà ed il disagio sociale anche a Milano e in Lombardia, questa decisione colpisce le fasce sociali più deboli”.

Questa, prosegue la nota, è “una scelta che ha evidenziato notevoli criticità nella sua applicazione e gestione anche per i cittadini dei comuni dell’area metropolitana di cui Sala è sindaco”. Ecco perché “questa Area B deve essere ripensata”. E nel frattempo “occorre un periodo di sperimentazione, monitoraggio e verifica, prima della sua attuazione”.

“Come socialisti -si legge ancora nella nota- da sempre abbiamo promosso e condiviso tutte le iniziative tese a migliorare la qualità dell’aria in questa area anche attraverso la riduzione dell’inquinamento atmosferico, ma non siamo assolutamente d’accordo quando questo avviene a discapito della sostenibilità sociale e soprattutto a fronte di scelte sbagliate e non preventivamente verificate”. Si tratta, conclude la nota, di “una prova di forza da parte della giunta e della maggioranza che governa la città di Milano che ci vede nettamente contrari e attivi nell’intraprendere e partecipare a tutte le prossime iniziative tese a contrastarla”.