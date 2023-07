Milano: ragazza denuncia figlio La Russa, per tre ore parla ai pm

Luglio 11, 2023

Milano, 11 lug. (Adnkronos) – “Ha raccontato quello che è accaduto” per circa 3 ore, dalle 11.30 alle 15, la ragazza ascoltata dai pm di Milano che indagano sulla violenza sessuale che vede iscritto nel registro degli indagati Leonardo Apache La Russa, figlio 21enne del presidente del Senato Ignazio La Russa. La 22enne, ex compagna di liceo, nella denuncia racconta di aver subito uno stupro dal giovane dopo una serata trascorsa insieme in discoteca. Violenza che il 21enne nega. Ora i pm Rosaria Stagnaro e Letizia Mannella stanno ascoltando due amiche della 22enne presenti nel locale la sera del 19 maggio scorso.