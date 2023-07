Milano: ragazza denuncia figlio La Russa, versione confermata davanti ai pm (2)

Luglio 11, 2023

(Adnkronos) – Per tre ore la presunta vittima ha “sostanzialmente confermato” quanto denunciato lo scorso 29 giugno, a quasi 40 giorni dalla serata in cui, in un locale di via Merlo di Milano, incontra per caso l’ex compagno di liceo. La giovane è in compagnia di un’amica – e a loro si unisce un’altra ragazza -, la 22enne beve due drink poi il buio. La mattina del 19 maggio scorso si sveglia nel letto di Leonardo e “mi conferma che sia lui e sia il suo amico Nico” – identificato ma non indagato – “avevano avuto un rapporto con me a mia insaputa” scrive nella denuncia e sostanzialmente conferma davanti ai pm Rosaria Stagnaro e Letizia Mannella e al capo della squadra Mobile Marco Calì.

E’ in una chat con l’amica con cui raggiunge il locale che di fatto viene ricostruita la serata e la possibilità di aver bevuto un cocktail ‘drogato’. Il referto della Mangiagalli certifica un’ecchimosi al collo e un graffio alla coscia sinistra, non sembra rilevare la droga dello stupro, ma testimonia l’assunzione di cocaina (che la ragazza ammette di aver assunto prima di andare in discoteca), la presenza di benzodiazepine per aver ingerito un ansiolitico e di cannabinoidi. A 40 giorni dai fatti arriva la decisione di denunciare per violenza sessuale Leonardo La Russa, il quale – tramite il suo avvocato Adriano Bazzoni – respinge le accuse.