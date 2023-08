Milano: ragazza violentata in un parco mentre va a lavoro, un fermo (2)

Agosto 11, 2023

(Adnkronos) – L’aggressione è avvenuta la mattina del 5 agosto, intorno alle 7, quando la giovane – che lavora in un ospedale – è stata sorpresa alle spalle dall’uomo che le ha tappato la bocca e l’ha trascinata in mezzo ad alberi e cespugli. Quindi l’aggressore ha gettato a terra la vittima e l’ha bloccata, iniziando a palpeggiarla, ma a interrompere la violenza è stato il passaggio di un runner, richiamato dalle urla della 25enne. La presenza dello sportivo ha messo in fuga l’uomo.

La giovane è stata soccorsa e medicata, quindi ha denunciato la molestia appena subita. Il suo racconto, così come altri elementi raccolti nella zona videosorvegliata – le telecamere hanno ‘catturato’ l’aggressore – , hanno permesso di identificare e rintracciare il 37enne, ora dietro le sbarre del carcere in attesa della convalida del fermo.