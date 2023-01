Milano: rapinano cellulare e lo nascondono in negozio parrucchiere, due giovani arrestati

Gennaio 5, 2023

Milano, 5 gen. (Adnkronos) – Due ragazzi di 21 e 26 anni, cittadini egiziani, pregiudicati e irregolari sul territorio italiano, sono stati arrestati con l’accusa di aver commesso, in concorso, una rapina ai danni di un giovane milanese. Ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta dei pubblici ministeri del VII dipartimento della Procura di Milano, gli agenti della squadra mobile di Milano che hanno avviato le indagini a seguito di una rapina avvenuta lo scorso 23 dicembre ai danni di un 19enne in via Jacopo Palma.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della mobile, in collaborazione con i colleghi del commissariato Bonola, i due, subito dopo aver rapinato la vittima del telefonino e di denaro contante, sono entrati in un salone di parrucchiere e hanno nascosto il cellulare rubato sotto un divano, senza farsi accorgere. Il giorno successivo sono tornati nel negozio per poterlo recuperare, ma il titolare del salone li ha riconosciuti, intuendo anche che il telefono rinvenuto potesse essere lo stesso che la polizia aveva ricercato la sera in cui erano avvenuti i fatti. Così l’uomo ha deciso di trattenere lo smartphone e di fotografarli, poi ha allertato la polizia. I due si sono quindi dati alla fuga facendo perdere le loro tracce.

L’attività d’indagine condotta dalla squadra mobile ha consentito di risalire all’identità dei due ragazzi, ricostruendo anche i rispettivi ruoli: il 21enne destinatario della misura cautelare è stato riconosciuto dalla stessa vittima quale autore materiale della rapina; il complice 26enne è stato individuato come colui che avrebbe svolto il ruolo di palo.