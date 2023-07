Milano: Ricciardi (M5s), ‘sul caso La Russa jr, necessaria riflessione tra tutela e privilegio’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “I recenti fatti di cronaca relativi al caso che riguarda Leonardo La Russa richiedono una seria riflessione sul labile confine tra tutela dei diritti e privilegi. Il fatto che i magistrati non abbiano libero accesso a una sim che è utilizzata da una persona che non ha alcuna carica pubblica lascia molto perplessi”. Lo scrive in una nota Marianna Ricciardi, deputata del Movimento 5 Stelle. “Le garanzie costituzionali previste per i parlamentari – prosegue Ricciardi – corrono il rischio di essere usate in modo improprio tramutandosi de facto in privilegi che creano disuguaglianze e distanze enormi tra politici e comuni cittadini”.

“Ho per questo depositato una proposta di legge che mira a evitare eccessive dilatazioni delle garanzie previste dall’art. 68 della Costituzione e restringe la possibilità di avere la tutela della riservatezza soltanto su due sim per parlamentare e che debbano essere utilizzate proprio da lui”, conclude Ricciardi.