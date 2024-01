Milano: ricercato individuato dalla polizia su treno regionale a stazione Cadorna, arrestato

Gennaio 16, 2024

Milano, 16 gen. (Adnkronos) – Un cittadino marocchino di 34 anni, destinatario di un mandato di cattura emesso dalla procura di Bergamo, è stato arrestato ieri sera a Milano alla stazione ferroviaria di Milano Cadorna. Gli agenti della polfer di Bovisa, in servizio presso la stazione Cadorna, hanno fermato il 34enne mentre si trovava a bordo di un treno regionale.

Sottoposto a controlli, è risultato destinatario di un mandato di cattura, dovendo scontare la pena di 1 anno, 5 mesi e 28 giorni di reclusione, oltre a una pena pecuniaria di 1.300 euro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione commessi tra il 2016 ed il 2017 in provincia di Bergamo.

A seguito di perquisizione, inoltre, è stato trovato in possesso di 2 involucri di hashish dal peso di oltre 5 grammi, pertanto è stato indagato in stato di libertà per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.