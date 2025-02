Milano: Riesame, ‘Basciano potrebbe ripetere minacce a ex, incapace di controllarsi’

28 Febbraio 2025

Milano, 28 feb. (Adnkronos) – Alessandro Basciano potrebbe ripetere le minacce contro l’ex compagna Sophie Codegoni e per questo è stato disposto il divieto di avvicinamento (non inferiore a 500 metri) e di comunicazione nei confronti del deejay indagato per stalking. Lo scrive il Tribunale di Milano nei confronti del trentacinquenne per il quale la procura meneghina aveva chiesto i domiciliari.

Si tratta di condotte – scrive il collegio – che “si sono protratte per un lasso apprezzabile di tempo, si sono susseguite in un crescendo” contro l’influencer, la quale ha mostrato “timore per l’assenza di capacità di autocontrollo dell’indagato, sia sotto il profilo degli agiti aggressivi, sia sotto il profilo della continenza verbale”.

L’indagato – già con un precedente specifico – “in nessuna delle occasioni in cui ha avuto modo di interloquire con la parte offesa o con l’autorità giudiziaria ha dato prova di avere compreso il grave disvalore delle condotte poste” contro la giovane conosciuta nel reality Grande fratello Vip. Ex che l’indagato “ha continuato a screditare e a responsabilizzare per i propri agiti aggressivi”. In caso di rifiuto a indossare il braccialetto elettronico – la decisione del Riesame non è esecutiva e può essere impugnata da Basciano in Cassazione – al deejay dovrà essere applicata la misura dei domiciliari chiesta dal pubblico ministero Antonio Pansa.