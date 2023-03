Milano: Riformisti, ‘orgogliosi per risorse centri estivi, da giunta ottimo lavoro’

Marzo 31, 2023

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – “Siamo orgogliosi che Milano, nonostante il taglio ai fondi da parte del governo Meloni, abbia comunque trovato le risorse per salvare i centri estivi”. Lo scrive in una nota il gruppo consiliare dei Riformisti a Palazzo Marino composto da Giulia Pastorella, Lisa Noja e Carmine Pacente.

“Ottimo lavoro della giunta e della nostra assessora Alessia Cappello, nell’utilizzare per questa assoluta priorità l’avanzo 2022 -sottolineano i consiglieri milanesi-. L’emendamento in sede di discussione di bilancio sottoscritto da tutta la maggioranza che ha destinato 700mila euro ai centri estivi è stato un segnale forte e il nostro odg collegato ha rinforzato il messaggio che diritto allo studio e i centri estivi devono essere tutelati a tutti i costi per le famiglie milanesi”

Ed è “ottimo anche il lavoro svolto in sinergia con i nostri consiglieri nei municipi, che con simili ordini del giorno presentati a livello municipale hanno rafforzato l’azione di indirizzo che -concludono-ha portato a raggiungere tutti insieme e in modo trasversale questo bel risultato comune”.