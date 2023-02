Milano: risse, disordini e ritrovo di pregiudicati, sospesa licenza a locale karaoke

Febbraio 9, 2023

Milano, 9 feb. (Adnkronos) – Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione di un locale karaoke di Via Ludovico di Breme, a Milano.

Gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro hanno notificato stamane la sospensione alla titolare dell’esercizio pubblico, dopo che in seguito a numerosi controlli condotti tra novembre e dicembre 2022, il locale è risulta frequentato da soggetti con vari precedenti penali e di polizia. I poliziotti sono intervenuti molte volte a seguito di segnalazioni da parte dei residenti di zona per risse e disordini vari in cui erano coinvolte persone con comportamenti molesti dovuti all’alcool e all’uso di droghe, mettendo così a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il locale era già stato destinatario di tre decreti di sospensione della licenza emessi; due di questi durante la precedente gestione, l’ultimo durante l’attuale gestione, sempre per problematiche inerenti allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e alla cattiva frequentazione.