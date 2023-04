Milano: ritrovo di pregiudicati e spaccio di droga, sospesa licenza di un bar a Corvetto

Aprile 19, 2023

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 10 giorni della licenza per un bar in zona Corvetto.

­­­­­Questa mattina, gli agenti del commissariato Mecenate hanno notificato il provvedimento di sospensione dopo che, a seguito di numerosi controlli effettuati negli ultimi due anni, il locale è risultato frequentato da avventori con precedenti penali e di polizia, sequestrando in alcune occasioni della sostanza stupefacente.

Alcuni mesi fa, inoltre, gli agenti della squadra mobile avevano arrestato per spaccio di droga un avventore, colto in flagranza mentre vendeva sostanza stupefacente.