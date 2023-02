Milano: robot, sonde e laboratori per bambini, weekend di eventi a centrale dell’acqua Mm

Febbraio 22, 2023

Milano, 22 feb. (Adnkronos) – Mm partecipa alla settima edizione di Milano MuseoCity, la manifestazione che trasforma la città in un grande museo diffuso, ospitando alcuni appuntamenti particolari presso la Centrale dell’Acqua di piazza Diocleziano 5, il museo di impresa di Mm dedicato all’acqua pubblica. Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.30 saranno esposti al pubblico alcuni strumenti di lavoro che sfruttano le proprietà della luce per il monitoraggio della rete idrica cittadina.

Un sistema portatile di video-ispezione per individuare rotture o perdite nelle tubature della rete fognaria (un robottino autocarrato per tubi di grandi dimensioni) e una sonda multi-parametrica installata all’interno delle varie Case dell’Acqua sparse per la città, per il controllo in tempo reale della qualità dell’acqua erogata. Ogni strumento sarà accompagnato da un pannello con didascalia sintetica e QR che rimanda a brevi video di approfondimento. Ingresso gratuito senza prenotazione.

Sabato 4 marzo, dalle 15.30 alle 19.30 incontro-dimostrazione ‘Luce + Acqua = Mm’, con due tecnici di Mm che illustreranno gli strumenti in esposizione e ne mostreranno l’utilizzo pratico. Ingresso gratuito senza prenotazione. Sempre sabato 4 marzo dalle 15 e dalle 17 (due turni) si svolgerà il laboratorio didattico per bambini dai 6 agli 11 anni ‘Si fa presto a dire luce, realizzato in collaborazione con l’università statale di Milano e la cooperativa Verdeacqua. I bambini impareranno a generare la luce costruendo la pila di Volta e scopriranno cos’è il fenomeno della bioluminescenza, prodotto naturalmente da vari organismi viventi. Ingresso gratuito con prenotazione entro le ore 12 di giovedì 2 marzo sul sito https://www.centraleacquamilano.it/.