Milano: ruba la borsa di una donna in un ristorante di Brera, arrestato

Giugno 3, 2023

Milano, 3 giu.(Adnkronos) – Nella tarda serata di ieri, a Milano, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per tentato furto aggravato un 28enne cubano con pregiudizi di polizia per reati in materia di immigrazione.

I militari sono intervenuti in un ristorante nella zona di Brera in seguito alla richiesta di aiuto da parte di alcuni dipendenti del locale che avevano notato il 28enne sottrarre la borsa ad una cliente. Il giovane aveva tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato e arrestato. La borsa è stata recuperata e restituita alla sua proprietaria.