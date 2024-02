Milano: rubano bici al figlio 13enne, papà scrive su Facebook e polizia locale la ritrova

Febbraio 20, 2024

Milano, 20 feb.(Adnkronos) – Come in una favola moderna, un ragazzino disperato perché gli hanno rubato la bicicletta, il papà che lancia una richiesta d’aiuto sui social e gli agenti della polizia locale che ritrovano la bici con il gps. E il lieto fine assicurato. E’ ciò che è accaduto a Milano, dove gli agenti del nucleo Bici Rubate della polizia locale ha ritrovato all’interno di uno stand dell’Ortomercato la bici, rubata alcune settimane fa.

La due ruote, una rock-rider bianca, era di proprietà di un ragazzo di 13 anni che l’aveva ricevuta in regalo per andare a scuola e giocare con gli amici. Semplici gesti, non ripetibili. E proprio questi mancati gesti, oltre alla speranza di ritrovare la bici, hanno spinto il papà dell’adolescente ad inviare una segnalazione alla pagina Facebook ufficiale del nucleo Bici Rubate della polizia locale di Milano, lo scorso 9 febbraio.

L’uomo, ricontattato dagli agenti, aveva installato il Gps sulla bicicletta che ormai da qualche giorno era localizzata in una posizione non precisata tra gli stand dell’Ortomercato. A quel punto, effettuate le opportune verifiche, gli agenti sono entrati nella struttura per cercarla. Il mezzo è stato ritrovato insieme ad una seconda bicicletta, anch’essa di provenienza furtiva, ed è subito stato restituito al proprietario. Il titolare dell’azienda che aveva in uso lo spazio di vendita è stato denunciato a piede libero per ricettazione.