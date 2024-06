Milano: rubano bottiglie di champagne per 4.500 euro, coppia arrestata

4 Giugno 2024

Milano, 4 giu. (Adnkronos) – I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, nel Milanese, hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Monza, su richiesta della locale procura, nei confronti di due cittadini rumeni, un uomo di 25 anni ed una donna 35enne, entrambi censurati. Nei confronti di un terzo connazionale, 24enne, è stata invece emessa la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il provvedimento è scaturito dalle attività di indagine avviate dai militari della stazione di Vimodrone a seguito delle denunce presentate dal responsabile di una catena di supermercati in relazione a numerosi furti di generi alimentari, avvenuti nei punti vendita di più province della Lombardia. Dagli accertamenti è emersa una particolare predilezione per i furti di costose bottiglie di champagne, prelevate dagli scaffali dei supermercati e portate fuori dai punti vendita attraverso le porte riservate all’ingresso, bypassando in tal modo le barriere antitaccheggio. Il bottino, nel solo periodo tra il mese di ottobre 2023 ed il mese di febbraio scorso, è risultato di almeno 70 bottiglie per un importo di circa 4.500 euro.

Determinanti per le indagini sono risultate le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza, la cui analisi ha permesso ai militari di poter identificare i presunti autori, colpiti dalle misure cautelari.