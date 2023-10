Milano: Sala, ‘in campagna avevo promesso assunzione di vigili, lo stiamo facendo’

Ottobre 18, 2023

Milano, 18 ott. (Adnkronos) – “In campagna elettorale avevo promesso di assumere molti più vigili. Stiamo assumendo, nel Comune di Milano, quasi solo vigili: questo è un fatto”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, intervenendo alla trasmissione “Giù la maschera”, in diretta su Rai Radio 1.

“I dati nostri ci dicono che i furti in casa sono in riduzione, ma sono in grande aumento le aggressioni fisiche e gli scippi. Non è che noi non ne siamo consapevoli. Io accetto tutte le critiche del mondo, ma non quelle dell’inconsapevolezza”, ha aggiunto Sala.