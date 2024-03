Milano: Sala lancia ‘Cose in Comune’, ‘è modo migliore per concludere mio mandato’

Marzo 9, 2024

Milano, 9 mar. (Adnkronos) – “Da qui in avanti farò settimanalmente delle dirette Instagram durante le quali verrà portato in campo ogni volta un tema diverso che discuteremo insieme; questo momento si chiamerà ‘Cose in Comune’. Esiste già una e-mail alla quale potete scrivere; io cercherò di rispondervi e di ascoltarvi in modo da portare queste tematiche nelle dirette”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala sul suo profilo Instagram, lancia una nuova iniziativa per coinvolgere la cittadinanza in prima persona nella gestione dei problemi della città.

“Io -spiega Sala- amo Milano e ho nei confronti di questa città un enorme senso di responsabilità, quasi in un senso paterno. Credo che affrontare con voi i problemi della città sia il modo migliore per concludere il mio mandato” che, ricorda, “finirà nella primavera del 2027”, dal momento che “come sapete, in Italia si possono fare al massimo due mandati da sindaco”.

Il sindaco conclude poi con una riflessione: “Ci tengo chiarire una cosa; immagino che alcuni di voi mi abbiano visto meno presente; se così è stato non è certamente da attribuire a un minore interesse verso il confronto con voi. Io sono una persona molto pragmatica e in questa fase ho preferito restare un po’ dietro le quinte per questioni che sono tutt’altro che semplici. Da questo punto di vista ho qualche dossier delicato sul tavolo, dal tema del costo delle case alla sicurezza allo stadio, dalle azioni per ridurre l’inquinamento ai taxi, alla preparazione delle Olimpiadi. Ora, però, è il momento di tornare a un maggior confronto e voglio tornare a parlare con voi con maggiore costanza. Ci vediamo quindi presto con le dirette, inizieremo la settimana prossima. E, certamente, ci vedremo in giro”.