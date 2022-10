Ottobre 7, 2022

Milano, 7 ott. (Adnkronos) – “Così avranno tanto tempo per comporre e cantare”. Lo ha scritto su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, riferendosi a Baby Gang e Simba La Rue, i due trapper arrestati per la rissa con armi da fuoco avvenuta la notte tra il 2 e il 3 luglio scorso in via Alessio di Tocqueville, luogo della movida milanese.