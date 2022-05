Milano: sciopero generale, metro regolari fino alle 18

Maggio 20, 2022

Milano, 20 mag. (Adnkronos) – Nel giorno dello sciopero indetto dal sindacato di base i mezzi pubblici a Milano stanno proseguendo il loro servizio regolarmente, comprese le metropolitane. Secondo quanto riporta Atm, le linee della metro potrebbero però subire rallentamenti o risentire dello sciopero dopo le 18. A influenzare le linee dei tram, questa mattina, è stato un corteo, che a partire dalle 9 ha attraversato le vie del centro. “I taxi saranno regolarmente in servizio”, ha ricordato in una note, Stefano Salzani, presidente di Taxiblu 02.4040. “In queste ultime ore e in particolare a cominciare già dalla serata di ieri, segnaliamo un graduale aumento delle prenotazioni, anche se su numeri non elevati, rispetto alle medie giornaliere”, ha aggiunto.