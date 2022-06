Milano: scippata del cellulare, rincorre il ladro e lo fa arrestare

Giugno 4, 2022

Scippata, in pieno giorno, in centro città, da un uomo che le strappa dalle mani il telefono, lo rincorre e lo fa arrestare. E' accaduto ieri a Milano a una donna di 43 anni di origine peruviana. A finire in manette è stato un ragazzo italiano di 31 anni.

La donna si trovava su una panchina di piazza Argentina, nelle immediate vicinanze di Corso Buenos Aires, erano da poco passate le 16.30; mentre era al telefono impegnata in una chiamata, il giovane si è avvicinato e prima che lei potesse rendersi conto di ciò che stava accadendo, le ha strappato il cellulare dalle mani, dandosi alla fuga. Lei però non si è persa d’animo e ha cominciato a rincorrerlo gridando.

Le sue urla hanno attirato l’attenzione degli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia che stavano effettuando un servizio anti borseggio in abiti civili e sono immediatamente intervenuti, bloccando il 31enne. Dalla perquisizione, oltre al cellulare appena rubato, gli agenti gli hanno trovato nello altri tre telefoni cellulari e una carta di identità intestata a un cittadino salvadoregno. L’uomo è stato arrestato per furto ed è indagato per ricettazione.