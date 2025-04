Milano: scommesse illegali, calciatori indagati a rischio giustizia sportiva

11 Aprile 2025

Milano, 11 apr. (Adnkronos) – I nomi sono quelli di calciatori di Serie A che contano, ma l’inchiesta della Procura di Milano – ereditata da Torino che ha chat e interrogatori dei giocatori protagonisti di scommesse illegali online – riguarda in particolare il modo in cui i soldi persi siano stati veicolati e a chi. In particolare negli atti dei pm Paolo Filippini e Roberta Amadeo emerge come centrale il ruolo di denaro, bonifici e finti acquisti. Da quanto si apprende, i venti calciatori coinvolti che devono rispondere delle scommesse fatte su altri sport o giocando a poker online su siti illegali non rischiano nulla sul fronte penale, ma le loro posizioni saranno vagliate dalla giustizia sportiva.

Sandro Tonali e Nicolò Fagioli devono rispondere per aver “dato pubblicità” ai siti illegali, oltre che per aver “partecipavano alle scommesse riguardanti eventi sportivi e al gioco del poker” sulle piattaforme non legali, in particolare Betsport22.com – Swapbet365.eu – Vipsport360.com- Texinho.com” dal dicembre 2021 all’ottobre 2023.

Dagli atti d’indagine emergono altre novità su nomi di sportivi indagati. Lungo l’elenco: Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Weston James Earl Mc Kennie, Mattia Perin, Samuele Ricci, Raoul Bellanova, Cristian Buonaiuto, Leandro Paredes, Stefano Caianiello, Matteo Falzarano, Matteo Cancellieri, Adames Hector Junior Firpo, Paolo Tacchini, Marco Sartori, Angel Di Maria, Enrico Tonali, Matteo Gigante, Elia Petrelli, Andrea Ferrari e Mattia Sari. Anche loro, secondo l’accusa, avrebbero partecipato a scommesse online non autorizzate.