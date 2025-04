Milano: scommesse illegali, difesa soci gioielleria ‘innocenti, vendite regolari’

17 Aprile 2025

Milano, 17 apr. (Adnkronos) – “I miei assistiti hanno risposto alle domande per dimostrare la loro assoluta estraneità a questo presunto sistema, hanno dato la loro versione dei fatti ossia che si trattava di vendite regolari. Sono sicuro della loro innocenza e alla giudice abbiamo chiesto che non venga applicata nessuna misura. Non ci resta che aspettare”. Lo sostiene l’avvocato Vincenzo Maiolo Staiano, difensore di Antonio Scinocca e Antonino Parise soci e amministratori della gioielleria Elysium al centro dell’inchiesta della Procura di Milano sulle presunte scommesse illegali che vedrebbe coinvolti anche calciatori di Serie A. L’interrogatorio preventivo, i pm hanno chiesto gli arresti domiciliari per riciclaggio, si è svolto davanti alla giudice per le indagini preliminari Lidia Castellucci.