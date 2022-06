Milano: sgomberati 5 appartamenti in via Bolla, sequestrati mazze, bastone e coltello

Giugno 17, 2022

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, questa mattina ha effettuato diverse perquisizioni in via Bolla alla ricerca delle armi e di ulteriori elementi di prova a carico degli autori della rissa verificatasi la sera del 10 giugno.

L’attività investigativa condotta dai poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato Bonola è stata supportata dal dispositivo predisposto dal Questore Petronzi che ha visto l’impiego del Reparto Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, dell’Ufficio Immigrazione e della Divisione Anticrimine, delle unità cinofile della Questura, della Polizia Stradale, della Polizia Scientifica, dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale.

Nel corso delle 8 perquisizioni effettuate sono stati sequestrati delle mazze e un bastone utilizzati nella rissa della settimana scorsa, un coltello a serramanico, indumenti ed elementi validi a riscontro delle indagini; 5 gli appartamenti sgomberati dalla Polizia di Stato che sono stati riconsegnati all’Aler per la messa in sicurezza. 3 uomini e una donna sono stati accompagnati in Questura per le verifiche della loro posizione sul territorio nazionale.