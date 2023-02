Milano: si arrampica sul Duomo per video e selfie, archiviato ‘nessun reato’

Febbraio 13, 2023

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – Il giudice di Milano Guido Salvini ha disposto l’archiviazione “perché il fatto non costituisce reato” nei confronti di un 35enne di origine polacca e di un 32enne residente in Irlanda. Lo scorso 30 maggio, il primo era riuscito dopo una lunga scalata a raggiungere la Madonnina del Duomo e, una volta sceso e identificato, gli era stato sequestrato il telefono cellulare con il quale aveva scattato diversi video e selfie dell’impresa. Cellulare sequestrato anche all’amico che dal basso riprendeva la scena.

I due amici, per i quali anche il pm aveva chiesto l’archiviazione, non hanno fornito alcuna spiegazione mostrando comunque soddisfazione per il gesto compiuto durante la vacanza in città.

Il gip ha riconosciuto che non sussiste in questo caso il reato di procurato allarme, né di danneggiamento non essendoci stati danni, né di invasione di edifici o di reati legati al Codice dei Beni culturali. In relazione a quanto avvenuto “deve essere emesso decreto di archiviazione restando comunque chiara la sconsideratezza della condotta dei due giovani che ha suscitato timori e anche costretto le forze dell’ordine a mobilitarsi” conclude il giudice Salvini.