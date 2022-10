Milano: sindaca Assago, ‘sconvolta da quanto accaduto, giustizia faccia suo giusto corso’

Ottobre 28, 2022

Milano, 28 ott. (Adnkronos) – “Sono sconvolta da quanto accaduto. Mi metto nei panni di chi era lì tranquillamente a fare la spesa, in una giornata normale, gesti quotidiani di tutti noi. E poi vede improvvisamente una persona che corre all’impazzata con in mano un coltello e colpisce senza senso chi si trova davanti. Assurdo! Spero che la giustizia faccia il suo giusto corso e arrivi veramente a punire questa persona che senza un perché ha causato dolore e anche un lutto in diverse famiglie”. Lo scrive su Facebook Lara Carano, sindaca del comune di Assago, dove ieri sera, poco prima delle 19, un uomo ha accoltellato sei persone all’interno di un supermercato nel centro commerciale Milanofiori.

“Mi unisco al loro dolore -conclude Carano- e faccio i complimenti alle forze dell’ordine e alla direzione del Carrefour per la gestione della situazione, catturando in breve tempo il pazzo”.