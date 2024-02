Milano: sindaco Cesano Boscone, ‘acquisiti filmati telecamere su aggressione’**

Febbraio 5, 2024

Milano, 5 feb. (Adnkronos) – L’autorità giudiziaria ha acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona dove nel pomeriggio di oggi è avvenuta l’aggressione di un 32enne, accoltellato al torace e alla schiena, a Cesano Boscone. Lo si legge in una nota diffusa dal Comune alle porte di Milano.

Le immagini riprendono i momenti dello scontro tra la vittima e un altro uomo in via d’Acquisto. Il sindaco di Cesano Boscone, Salvatore Gattuso, ha seguito fin dai primi istanti l’accaduto, coordinandosi con il comandante della polizia locale Armando Clemente, che ha condotto direttamente gli accertamenti: “Il nostro sistema di videosorveglianza -spiega Gattuso- ci ha già permesso di acquisire alcuni elementi su quanto accaduto; l’uomo accoltellato si trovava a bordo di una Mercedes, si è fermato lungo la via Salvo d’Acquisto, nei pressi della fermata del bus, salendo con l’auto sul marciapiede. Quindi è uscito dall’abitacolo ed ha iniziato ad inseguire una persona che immediatamente ha tentato di fuggire attraversando la strada”.

Questi “è stato però raggiunto e fra i due c’è stata una violenta colluttazione, con calci e pugni. Poi il giovane inseguito ha sferrato alcuni fendenti contro l’altro e si è dileguato in direzione della piattaforma ecologica. Il ferito si è invece diretto verso la sua auto e si è accasciato a terra, fino a quando sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri e l’ambulanza”. L’uomo, residente a Corsico, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Prima dell’arrivo dei soccorritori, gli agenti della polizia locale hanno tamponato le ferite per contenere l’emorragia. Sull’auto c’era anche un cane, che è stato affidato al padre della vittima, che è stato rintracciato poco dopo. Sulle cause del litigio, sono in corso accertamenti da parte della polizia locale e dei carabinieri.