Milano: solidarietà, coraggio e sofferenza, giovani in luoghi simbolo con Mons.Delpini

Dicembre 2, 2023

Milano, 2 dic.(Adnkronos) – Si chiama ‘L’arcivescovo ti invita’ l’iniziativa con cui l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini propone agli adolescenti della diocesi tre momenti per uscire dall’ambito parrocchiale e visitare insieme alcuni luoghi significativi della città. Occasioni per conoscere situazioni difficili in cui versano i loro coetanei e per non dimenticare gli orrori del passato, ricordando anche chi si è speso in prima persona per la pace e la giustizia.

Il primo incontro è in programma lunedì prossimo, 4 dicembre, alla comunità Il Seme di via Villani, una realtà del consorzio ‘Farsi prossimo’ della Caritas Ambrosiana, che accoglie minori stranieri non accompagnati (principalmente nordafricani) garantendo loro protezione, tutela e sostegno nel percorso di crescita e integrazione. Sarà un momento di testimonianza da parte degli ospiti della struttura e una preziosa occasione per accorciare le distanze e superare gli stereotipi.

Successivamente, per preparare la Giornata per la memoria in programma il 27 gennaio, la seconda visita. Sarà lunedì 15 gennaio 2024, quando alcuni adolescenti visiteranno insieme a mons. Delpini il Binario 21 della Stazione Centrale, oggi Memoriale della Shoah, dal quale, tra il 1943 e il 1945, migliaia di ebrei e oppositori politici furono caricati su treni diretti verso i campi di sterminio. Ultimo appuntamento mercoledì 20 marzo, al Giardino dei Giusti. Un luogo simbolico, inaugurato vent’anni fa, nel quale ogni anno vengono piantati nuovi alberi in memoria di donne e uomini che hanno aiutato le vittime dei genocidi, delle persecuzioni, dei regimi totalitari.