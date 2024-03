Milano: sorgerà a San Donato il primo smart building connesso a mobilità green

Marzo 1, 2024

Milano, 1 mar.(Adnkronos) – Da spazio confinato a ecosistema sostenibile personale, fatto di connessioni e integrato a una serie di servizi in cui il living e il lifestyle si fondono. Così viene presentato ‘Eos’, il primo edificio smart in Europa connesso alla mobilità ecologica, che sorgerà a San Donato Milanese nell’ex area commerciale prospiciente il nuovo palazzo Eni, in una posizione strategica della città.

A curare il progetto Giemme Real Estate Development, primario player italiano del settore immobiliare che punta a ridefinire il concetto di abitare, coniugando l’analisi dei trend attuali con un approccio immobiliare rinnovato. Il progetto prende il nome da Eos, la dea greca dell’alba, evocando l’unione tra innovazione, tecnologia e sostenibilità. Il complesso edilizio, che sarà realizzato e commercializzato da Giemme, si svilupperà su un lotto di circa 6400 metri quadri e potrà ospitare sino a 45 appartamenti di prestigio, realizzati con le più avanzate tecniche di costruzione nel rispetto dell’ambiente, del territorio e della qualità della vita.

Particolare attenzione sarà rivolta all’impiego di materiali isolanti termoacustici di ultima generazione, atti a garantire una riduzione del consumo energetico e dell’inquinamento acustico, oltre alla sicurezza e durevolezza nel tempo (classe energetica A4). L’intensità e la temperatura delle luci esterne saranno gestite a seconda della stagione e ottimizzata per un basso consumo energetico, garantendo un impatto visivo sempre accattivante che enfatizza il verde integrato ai piani, gestito autonomamente da sistemi auto irriganti che utilizzano l’acqua piovana come principale fonte di approvvigionamento.

Eos stabilisce un primato in Europa per l’innovazione nel settore della sostenibilità: grazie a un accordo esclusivo con Bmw Italia, a ciascun acquirente degli appartamenti viene offerta una vettura elettrica personalizzabile. L’iniziativa è supportata anche dall’installazione di colonnine di ricarica elettrica in ogni singolo box del complesso. Inoltre, il nuovo polo residenziale sarà progettato all’insegna della condivisione, con aree comuni come la spa, la palestra e lo spazio di co-working. La tecnologia integrerà una app condominiale personalizzata con servizi on demand quali lavanderia, food beverage e spesa a domicilio tramite appositi depositi, sia a secco che refrigerati, accessibili elettronicamente tramite smartphone per una agevole consegna.

L’accesso all’edificio sarà garantito anche a distanza, in linea con gli standard di massima sicurezza includendo codici personalizzabili e temporanei, sistemi di videosorveglianza ed un servizio concierge. Previsto anche un servizio gratuito di personalizzazione degli appartamenti e dell’arredamento, in collaborazione con gli interior designer dello showroom Wouse e con prestigiosi brand di alta moda e design come, ad esempio, i marmi pregiati e le pietre naturali firmate Antolini.

“Negli ultimi tempi -spiega Daniele Mossini, ceo di Giemme Real estate development- ci siamo chiesti quale ruolo possa ricoprire la nostra professione in questo contesto di rapida evoluzione della società in termini di abitudini ed esigenze, in un mondo che sta cambiando e in cui diventa sempre più impellente il tema della sostenibilità e della qualità dell’abitare. Il settore residenziale deve essere in grado di interpretare il cambiamento e di anticipare i tempi con una visione innovativa che ripensi al modello di offerta meno omologato e sempre più ecosostenibile, al servizio del lifestyle e di nuovi ed emergenti bisogni. In questo modo immediatezza, ubiquità, connessione digitale e benessere collettivo ne diventano gli asset fondanti”.