Milano: sorpreso a spacciare nei pressi della Stazione Centrale di Milano, arrestato

Marzo 22, 2023

Milano, 22 mar. (Adnkronos) – Un cittadino algerino di 33 anni, con precedenti specifici, è stato arrestato ieri a Milano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ad arrestare il giovane, nel pomeriggio di ieri, gli agenti della polizia ferroviaria.

Durante un servizio antiborseggio, i poliziotti hanno notato il 33enne nelle vicinanze della stazione di Milano Centrale, mentre riceveva soldi da un ragazzo che poi si è allontanato. Insospettiti, gli agenti hanno deciso di sottoporlo a controllo, scoprendo che era sprovvisto di documenti. Dalla perquisizione personale, inoltre, è stato trovato in possesso di 227 pastiglie di Pregabalin da 300 mg e 14 pastiglie di Ecstasy, oltre a un involucro in cellophane contenente quasi 19 grammi di hashish e alla somma di 180 euro, verosimile provento dell’attività illecita. Per lui sono scattate le manette.