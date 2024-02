Milano: spaccia droga al parco, arrestato un 50enne

Febbraio 21, 2024

Milano, 21 feb. (Adnkronos) – Un cittadino italiano di 50 anni, con precedenti, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio. E’ accaduto lo scorso lunedì pomeriggio, a Milano.

Intorno alle 16, gli agenti del commissariato Mecenate impegnati in un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel parco di via Ucelli di Nemi, hanno notato il 50enne in compagnia di altre tre persone, tra cui un ragazzo di 16 anni. Poco dopo si è avvicinato un 58enne che, dopo aver consegnato una banconota all’uomo, ha ritirato da quest’ultimo una dose di hashish, ricevuta a sua volta dal 16enne.

Il 58enne e il 16enne sono stati denunciati, mentre il 50enne è stato bloccato. A seguito della perquisizione in casa sua, eseguita con l’ausilio dell’unità cinofila, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 667 grammi di hashish suddivisa in dosi, circa 9 grammi di cocaina, 5 flaconi di metadone, 1360 euro e un coltello.