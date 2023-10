Milano: spacciano hashish in parco vicino scuola, due arrestati

Ottobre 11, 2023

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – Vendevano hashish in un parchetto adiacente un istituto scolastico del quartiere Gratosoglio, a Milano, durante l’uscita degli studenti e alla presenza di bambini e genitori. Per questo due uomini sono stati arrestati dai carabinieri in due diverse occasioni.

La prima, nel pomeriggio del 28 settembre, quando i militari della compagnia Milano Porta Magenta hanno arrestato un 35enne marocchino, già destinatario di decreto di espulsione e gravato da precedenti specifici, poiché colto mentre cedeva stupefacente a tre minorenni. La seconda il 30 settembre, quando a finire in manette è stato un 23enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti specifici, perché colto mentre cedeva stupefacente a un connazionale.

Il primo arrestato, dopo la convalida, è stato trattenuto al carcere di San Vittore; per il secondo, il gip ha fornito il nulla osta all’espulsione.