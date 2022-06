Milano: spaccio di droga a stazione Repubblica, arrestato 29enne

Giugno 16, 2022

Milano, 16 giu.(Adnkronos) – La polizia ferroviaria di Milano ha arrestato un giovane di 29 anni, pregiudicato, di origine gambiana, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno notato entrare nel passante ferroviario della stazione di Milano Repubblica e lo hanno tenuto d’occhio; con un movimento repentino, il 29enne ha provato ad allontanarsi per evitare il controllo, ma è stato bloccato. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 22 grammi di marijuana e di 2.300 euro in banconote di piccolo taglio.

La perquisizione domiciliare, effettuata all’interno della sua abitazione, ha consentito di rinvenire altri 183 grammi di marijuana, 17.290 euro in contanti, 500 dollari, un bilancino di precisione per la pesatura della sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento. Per lui sono scattate le manette.