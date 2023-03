Milano: striscione davanti Casa della Memoria contro l’Anpi, ‘gravissima provocazione’

Marzo 17, 2023

Milano, 17 mar. (Adnkronos) – L’Anpi provinciale milanese esprime profonda esecrazione per la “gravissima provocazione neofascista” avvenuta a Milano in via Confalonieri, davanti alla Casa della Memoria. Questa notte è stato affisso uno striscione del Blocco studentesco, emanazione di Casa Pound, riportante la scritta ‘Fuori l’Anpi dalle scuole’.

“L’azione -afferma il presidente dell’Anpi provinciale di Milano, Roberto Cenati- vuole costituire un atto intimidatorio non soltanto nei confronti dell’Anpi, ma anche di tutte le associazioni democratiche e antifasciste che dal 2015 stanno svolgendo importanti iniziative sulla Memoria, la storia la cultura, a Milano e non solo”. La Casa della Memoria è diventata ormai “luogo riconosciuto e punto di riferimento fondamentale per Milano, città Medaglia d’oro della Resistenza”. E “questi atti non ci fermeranno. Continueremo con ancora maggiore intensità a svolgere il nostro compito di carattere storico e culturale”. Nel frattempo, conclude, “chiediamo alle pubbliche autorità di fare il possibile per individuare i responsabili di questa ignobile azione”.

Sul posto, durante la notte, sono intervenuti gli agenti della questura di Milano. Indagini sono in corso.