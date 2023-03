Milano: studenti insegnano il web a over 60, corso gratuito per imparare a usare internet

Marzo 9, 2023

Milano, 9 mar. (Adnkronos) – Un corso gratuito rivolto a persone over 60 desiderose di imparare ad utilizzare internet. E’ l’iniziativa di alcuni studenti dell’Iss Falcone Righi di Corsico in provincia di Milano, che mettono a disposizione le proprie competenze ai senior ogni giovedì pomeriggio nell’ambito del Pcto, il percorso di alternanza scuola-lavoro che offre loro un’esperienza concreta nel mondo del lavoro e un’occasione di crescita personale e relazionale.

Gli incontri, in programma fino al 20 aprile tutti i giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17, al centro di formazione Moneta di Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone, permettono una felice saldatura tra generazioni e vantaggi per entrambe le parti: per i senior, che possono così colmare il digital gap, e per i giovani, cui è data occasione per sviluppare competenze e capitalizzare le attitudini, oltre a mettersi in ascolto di chi è diverso da loro.

I ragazzi spiegheranno ai nonni cosa sono le app, i social network, le chat, le email, il calendario, le mappe digitali e li guideranno a prenotare online viaggi, fare pagamenti e ad approfondire temi come i pericoli di internet, la connettività e il portale dell’Inps. Il progetto ha già vissuto una fase preparatoria in cui i ragazzi coinvolti si sono preparati per diventare ‘maestri’ di internet e per coinvolgere al meglio nelle lezioni i partecipanti.