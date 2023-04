Milano: stupro stazione Centrale, fonti ‘turista violentata e picchiata a sangue’

Aprile 28, 2023

Milano, 28 apr. (Adnkronos) – “La giovane turista è stata picchiata a sangue e violentata. Le telecamere dell’ascensore hanno ripreso tutto, lui che la trascina e poi la colpisce e ne abusa”. Chi ha visto con i suoi occhi le immagini della violenza avvenuta giovedì all’alba in stazione Centrale a Milano non dimentica neppure un singolo fotogramma. La vittima, una 36enne pronta a raggiungere Parigi dopo una tappa in Norvegia, è stata soccorsa in stazione Centrale, quindi medicata alla Mangiagalli, poi è corsa a denunciare quanto accaduto. “Ha urlato, si è dimenata, ha cercato di chiedere aiuto, ma nessuno l’ha sentita” aggiunge chi segue da vicino il caso.

Il suo presunto aggressore, bloccato dalla Polfer, è un 26enne senza fissa dimora. E’ stato fermato, su disposizione del pm Alessia Menegazzo, vicino alla stessa stazione dove dimorano numerosi senzatetto. Indossava gli stessi vestiti ripresi dalle telecamere che hanno filmato la violenza. Sono in corso ulteriori indagini sulla sua identità: ha numerosi ‘alias’ e non si sa se ha precedenti. Della convalida del fermo si occupa il gip Patrizia Nobile.