Milano: suicidio Ruffino, fonte ‘fulmine a ciel sereno per famiglia, no avvisaglie’

Agosto 7, 2023

Milano, 7 ago. (Adnkronos) – “Un fulmine a ciel sereno per la famiglia, non c’erano avvisaglie di un gesto estremo”. Lo afferma una fonte in merito al suicidio di Luca Giuseppe Reale Ruffino, 60 anni compiuti due settimane fa, presidente di Visibilia editore che si è tolto la vita con un colpo di pistola sabato sera 5 agosto nel suo appartamento a Milano. Che si sia trattato di un gesto volontario nessuno sembra metterlo in dubbio tra gli inquirenti che indagano per istigazione al suicidio, ipotesi di reato che consentirà di svolgere l’autopsia (non ancora fissata) e di fare accertamenti balistici sulla pistola regolarmente detenuta. Da indagare – il fascicolo è affidato al pm Daniela Bartolucci – resta il vero motivo del gesto: l’imprenditore non aveva malattia gravi né depressioni certificate che possano in qualche modo ‘spiegare’ il gesto. Nei sei biglietti d’addio ai familiari sono state trovate solo poche parole di scuse.