Milano: suicidio Ruffino, inquirenti ‘non era malato’

Agosto 8, 2023

Milano, 8 ago. (Adnkronos) – “Nessuna malattia grave”. Fonti della procura, così come fonti investigative, ribadiscono che non è emersa nessuna evidenza di patologie per Luca Giuseppe Reale Ruffino, presidente della holding Visibilia, che la sera del 5 agosto si è tolto la vita con un colpo di pistola nell’appartamento di via Spadolini a Milano. Né al medico, né ai familiari risultano malattie gravi. L’autopsia (non ancora fissata) è prevista entro questa settimana, agli accertamenti medico-legali potranno partecipare anche eventuali consulenti della famiglia, ossia esperti nominati dalla compagnia e dai due figli.