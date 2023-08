Milano: summer school, convegni, ricerca e iniziative in città, al via ‘Expo per lo sport’

Agosto 29, 2023

Milano, 29 ago. (Adnkronos) – Un fine settimana all’insegna della promozione sportiva nel cuore di Milano, nell’inconfondibile cornice di Parco Sempione, a Milano. Torna ‘Expo per lo Sport’, l’iniziativa che offre a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni, insieme alle loro famiglie e alle federazioni e associazioni sportive, la possibilità di praticare sport, promuovendo uno stile di vita sano, all’insegna del rilancio dei valori sportivi, dell’inclusione, della socialità e della sostenibilità, oltre che dell’attività motoria all’aperto.

L’appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 settembre, dalle 10 alle 19 in modo diffuso in Parco Sempione, piazza Sempione e piazza del Cannone, con un calendario ricco di gare, esibizioni e tornei. Come per la scorsa edizione, che ha confermato l’importanza assunta da Expo per lo Sport nel panorama degli eventi sportivi a Milano con oltre 20mila presenze, la manifestazione non coinvolgerà soltanto il centro cittadino, ma si avvicinerà anche ai quartieri. A precedere l’evento sarà infatti la Summer School, un centro estivo gratuito in programma dal 4 all’8 settembre attivo in diversi luoghi della città, che ha già registrato il tutto esaurito.

“Quest’anno l’estate a Milano parla sicuramente la lingua dello sport -spiega l’assessora allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva-: abbiamo ospitato le gare di Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica e i Mondiali di Scherma, e nei prossimi giorni sarà la volta degli Europei di Sport Equestri. È bello, quindi, che a concludere questa stagione di grandi manifestazioni internazionali siano il clima di festa e l’entusiasta partecipazione che da nove edizioni accompagnano Expo per lo Sport”.

“In un periodo storico in cui tra i giovani l’abbandono sportivo è un fenomeno sempre più diffuso -prosegue Riva- Expo per lo Sport ha il grande merito di riuscire a promuovere la pratica sportiva e stili di vita attivi, inclusivi e sostenibili nel modo più semplice e coinvolgente che possa esistere: nel corso della Summer School e nelle aree gioco di Parco Sempione mette i più piccoli nelle condizioni di sperimentare e provare oltre trenta discipline, gratuitamente e senza obblighi né pressioni riguardo i risultati da raggiungere, ma solo per il piacere di fare sport e divertirsi”.

“Si rinnova una collaborazione importante che conferma l’impegno congiunto per la promozione dello sport, della salute e di esperienze educative dedicate ai bambini e alle bambine – ha aggiunto con una nota la vicesindaco con delega all’Istruzione Anna Scavuzzo -. Expo per lo Sport è un’iniziativa nata per diffondere i valori sportivi attraverso la pratica e non solo con le parole, e negli anni è diventata un’occasione per promuovere esperienze di crescita. Oggi più che mai è importante imparare a coniugare con intelligenza il divertimento e la socialità, e la pratica sportiva ne offre una sintesi sana ed educativa con un messaggio sociale di grande valore”.

Oltre trenta le società sportive che prenderanno parte a Expo per lo sport 2023, distribuite all’interno della maxi area sportiva da 13mila metri quadrati allestita tra Parco Sempione, piazza Sempione e piazza del Cannone. I partner sportivi in questa edizione sono federazioni quali Federazione Italiana Pallacanestro, Comitato Regionale Lombardo – Federazione Italiana Scherma, Federciclismo Lombardia, F.i.b.s. – Comitato Regionale Lombardia, Fiba-Federazione italiana badminton, Fiarc-Federazione italiana arcieri tiro di campagna, Federazione italiana di atletica leggera – Comitato Regionale Lombardia, Tiro a segno nazionale sezione di Milano. Altri partner presenti sono Lega navale italiana sezione di Milano, Bebe Vio Academy by Nike&art4sport Onlus, Cus Milano Asd, Comitato territoriale Csi Milano – Aps, Pgs Comitato Provinciale di Milano.

Numerose associazioni sportive del territorio, come Consorzio Vero Volley, Spector Padel House – Tcb – Italian Padel, Run Baby Run – Rugby Asd, Asd Maga – Pattinaggio artistico a rotelle, Società Canottieri Milano Asd, ilmiogiocodelgolf Asd – Aps, Asd Gym Academy Milano – Kickboxing – Ginnastica Ritmica, Asd Primagym, Ssd Leone XIII Sport – Rugby, Training 4 Outdoor, Jolly Sport Dilettantistica, Polisportiva LombardiaUno Srl SD, Kids United Ad, Gaea Football Asd, Kickboxing Quarto Fight, Team Lu.Co 1950, Seamen Milano Asd e Fourball. Presente anche la polizia di Stato che organizzerà incontri con atleti delle Fiamme Oro di varie discipline sportive e promuoverà l’educazione stradale.