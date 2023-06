Milano: tamponamento con due bambini feriti, chiuso tratto viale Fulvio Testi

Giugno 1, 2023

Milano, 01 giu. – (Adnkronos) – Due bambini di 10 e 13 anni sono rimasti feriti questa mattina in un tamponamento multiplo avvenuto poco prima delle 9 di questa mattina all’incrocio tra via Ponale e viale Fulvio Testi, a Milano. Sul posto sta effettuando i rilievi una pattuglia della polizia locale, che ha inviato anche personale per gestire la viabilità. Il controviale di viale Fulvio Testi, da via San Glicerio in direzione periferia, dalle 10 è stato chiuso al traffico. Il bambino di 10 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Niguarda, 13enne in codice verde alla clinica De Marchi.