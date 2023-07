Milano: telefono figlio La Russa intestato a studio legale del padre

Luglio 14, 2023

Milano, 14 lug. (Adnkronos) – La sim del telefono di Leonardo Apache La Russa, terzogenito del presidente del Senato, sarebbe intestato allo studio legale in cui Ignazio La Russa, insieme a un’altra decina di avvocati, esercita l’attività legale che spazia dal diritto penale al diritto civile e commerciale. Un dato che costringe la procura di Milano a valutare se lo studio di corso di Porta Vittoria, a pochi passi dal tribunale meneghino, rientra tra le pertinenze dell’esponente di Fratelli d’Italia e dunque se, come sembra, sarà necessaria la richiesta alla Giunta per l’autorizzazione a procedere del Senato per poter sequestrare il cellulare del ragazzo indagato per violenza sessuale. Un nodo che la procura conta di sciogliere a breve, mentre continua l’analisi delle chat e dei tabulati acquisiti alla presunta vittima e l’audizione dei testimoni della serata, tra il 18 maggio e il 19 maggio, in cui Leonardo e l’ex compagna di liceo si sono rivisti.