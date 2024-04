Milano: tenta di conseguire patente con bluetooth, 49enne denunciato

27 Aprile 2024

Milano, 26 apr. (Adnkronos) – Un uomo di 49 anni di origine egiziana, ma residente in provincia di Milano, in regola con il permesso di soggiorno, è stato denunciato a piede libero dopo essere stato sorpreso ad utilizzare un auricolare bluetooth, probabilmente collegato con un dispositivo gemello in uso ad un suggeritore esterno alla Motorizzazione Civile. E’ accaduto nella mattinata di ieri a Milano.

L’uomo era intento a compilare i quiz per superare l’esame di teoria, quando l’esaminatore ha notato il suo atteggiamento insolito e, insospettito, ha chiamato il 112 Nue. Sul posto è giunta una volante della polizia di Stato. Una volta terminato l’esame, gli agenti hanno avvicinato il 49enne, che è stato perquisito e sul quale è stata trovata l’apparecchiatura.

Portato in questura, è stato identificato e denunciato in stato di libertà.