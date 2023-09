Milano: tifoso Newcastle accoltellato sentito da Digos, si lavora su telecamere

Settembre 19, 2023

Milano, 19 set. (Adnkronos) – E’ stato sentito dagli agenti della Digos il tifoso del Newcastle, la formazione inglese che affronta il Milan a San Siro per la sfida di Champions League, accoltellato ieri sera in via Segantini, all’angolo con via Gola, nella zona dei Navigli di Milano. L’uomo, di 58 anni, nato a Newcastle, era in compagnia di un amico, quando è stato raggiunto da sette persone, tutte incappucciate. Uno degli aggressori l’ha colpito con una coltellata alla schiena e due più superficiali al braccio destro. Il gruppo si è dileguato prima dell’arrivo della polizia. Da quanto si apprende, gli agenti hanno iniziato ad analizzare i filmati delle telecamere presenti in zona, a caccia di qualche elemento che possa aiutare a identificare gli autori dell’agguato.